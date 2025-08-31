Homenatgen l’escriptor i poeta Anton Navarro amb un curs i una placa
El Pont de Suert acollirà del 4 al 6 de setembre el curs d’estiu gratuït Allà en mon país, dedicat a la vida, obra i llegat de mossèn Anton Navarro, una personalitat clau de la cultura catalana a la Ribagorça aragonesa i Catalunya. Organitzat per l’Arxiu Comarcal en col·laboració amb les universitats de Barcelona i Lleida, el curs oferirà conferències, rutes culturals i moments musicals que permetran aprofundir en la figura d’aquest sacerdot, poeta i activista literari. Així mateix, el dia 5 de setembre es descobrirà una placa commemorativa en honor a Navarro a Vilaller, el seu poble natal.
Navarro va nàixer l’any 1867 i va passar la infància a Vilaller amb la seua família abans de traslladar-se per cursar estudis eclesiàstics. Va ser ordenat sacerdot el 1894 a la catedral de Lleida, any en què també va començar la carrera literària guanyant el seu primer premi als Jocs Florals. Al llarg de la seua vida va publicar més de 840 textos en català, entre poesia i prosa, i va tenir un paper actiu en la promoció cultural catalanista com a organitzador i premiat en múltiples certàmens. La seua obra va influir compositors destacats de l’època i es caracteritza per un profund coneixement dels clàssics i un marcat compromís amb la cultura catalana.