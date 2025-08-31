Lloguer social llest per entrar a viure a Durro
L’entitat municipal descentralitzada publica les bases per adjudicar-lo. El contracte inicial tindrà una durada de 7 anys
L’entitat municipal descentralizada (EMD) de Durro i Saraís, pertanyent al municipi de la vall de Boí, ha aprovat les bases per adjudicar un habitatge municipal destinat a polítiques socials sota règim de lloguer assequible. L’habitatge, ubicat a la plaça de l’Estudi, 1, a Durro, és una primera planta amb 52 metres quadrats i tindrà un preu mensual de lloguer de 300 euros. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és facilitar l’accés a la vivenda com a primera residència per a persones o unitats de convivència amb necessitat real i voluntat d’establir-se de manera estable a la vall de Boí, alineant-se amb els esforços per combatre el creixent problema de la despoblació rural en aquesta zona.
Podran optar a aquest habitatge persones que compleixin uns requisits com tenir nacionalitat espanyola o bé permís de residència, majoria d’edat o emancipació legal, capacitat legal plena i compromís de residència habitual. A més, s’estableixen límits d’ingressos, que hauran de superar els 15.000 euros anuals mínims i no superar 3,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) segons la composició familiar.
D’altra banda, les sol·licituds podran presentar-se durant un termini de vint dies hàbils des de la publicació oficial al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, tant de forma presencial a les oficines municipals com electrònicament o per correu certificat.
El contracte tindrà una durada inicial de 7 anys, prorrogable, i s’exigeix una fiança equivalent a un mes de renda per cobrir possibles danys.
Les obres s’han finançat majoritàriament amb una línia de subvencions de la Diputació per afrontar el repte demogràfic. L’EMD utilitzava ja aquest edifici com a habitatge de lloguer social o d’emergència, encara que amb el pas dels anys s’ha anat deteriorant, per la qual cosa requeria una reforma urgent per adequar-lo als estàndards actuals.
El lloc no disposava de calefacció, diverses portes no tancaven bé i el bany havia de renovar-se. En aquest sentit, s’ha instal·lat una calefacció de pèl·lets amb difusió mitjançant radiadors i un acumulador de 100 litres d’aigua, s’han adquirit electrodomèstics com un frigorífic i una televisió, i s’han portat a terme millores en l’aïllament, a més de noves portes i pintar les instal·lacions.