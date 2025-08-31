MANIFESTACIÓ
Manifestació a Tàrrega per denunciar violència i reclamar seguretat
Desenes de persones es van concentrar ahir a la tarda a la plaça Major de Tàrrega per demanar posar fi a la violència i el vandalisme que pateix la ciutat i per reclamar més seguretat. Es van manifestar sota el lema Prou violència, vandalisme i por! i van llegir un manifest.
Aquest grup de ciutadans també ha impulsat, a través de les xarxes socials, una recollida de firmes per demanar una Tàrrega “més segura, neta i digna” a través de la plataforma Change.org. En quatre dies, quan es va crear la petició, han rebut l’adhesió de més de 260 persones que han manifestat el seu suport al text.
En la petició expliquen que “Tàrrega viu moments difícils, els veïns estem cansats d’inseguretat, brutícia, robatoris, agressions i comportament incívic que degrada la nostra ciutat”. Per aquesta raó, reclamen “més presència policial als barris, la neteja i el manteniment dels espais públics, accions reals contra la delinqüència i el tràfic de drogues, incendis, agressions i baralles, i protecció per a nens, joves i persones grans”. A més, demanen a la ciutadania que denunciï les agressions i els actes de vandalisme.
Així, val a recordar que, el passat 21 d’agost, un jove de 18 anys de Vilagrassa va morir a Tàrrega al ser apunyalat i un menor d’edat de la capital de l’Urgell va ser arrestat com a presumpte autor dels fets.