DELINQÜÈNCIA
Roben en habitatges de la Segarra i l’Urgell
Els Mossos d’Esquadra van arrestar dimecres quatre individus com a presumptes autors de la sostracció d’objectes de col·leccionisme en cases d’aquestes comarques
Els Mossos d’Esquadra van arrestar dimecres passat dos homes i dos dones, d’entre 29 i 39 anys, com a presumptes autors de quatre robatoris amb força en domicilis de les comarques de l’Urgell i la Segarra. Des de finals d’abril i fins al juliol, van tenir lloc dos robatoris a Ciutadilla i dos més a Sant Ramon. En tots els casos, es tractava de segones residències. Els lladres sostreien objectes de valor i, en un dels casos, van robar joguets, monedes i segells de col·leccionisme, així com un cotxe. La investigació va aconseguir avançar quan una de les víctimes va localitzar part dels joguets sostrets en una aplicació de compravenda d’objectes de segona mà, la qual cosa va permetre als Mossos localitzar els presumptes lladres.
Els agents van analitzar el perfil de l’usuari del portal de compravenda i van aconseguir números de telèfon i el compte bancari, i la seua identitat. Amb tot, van poder localitzar els presumptes lladres com a residents de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès).
Les posteriors investigacions policials van permetre confirmar que els residents d’aquest municipi de l’Alt Penedès eren les persones que apareixien a les imatges recollides de l’entorn dels robatoris, descartant així una simple receptació d’objectes sostrets.
Les quatre persones investigades van ser detingudes a l’interior dels seus domicilis, on també es van trobar molts dels objectes de col·lecció robats. Posteriorment, els objectes reconeguts es van poder tornar als seus legítims propietaris. Ara per ara, no es descarten noves imputacions.
Ambdós homes detinguts, que compten amb antecedents per delictes contra el patrimoni, van passar a disposició judicial divendres davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.