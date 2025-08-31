Salàs de Pallars amplia l’escola una dècada després de recuperar-la
El col·legi tancat el 2000 va reobrir el 2015 i el poble ha guanyat vint veïns des d’aleshores
El municipi de Salàs de Pallars està portant a terme obres per ampliar l’escola municipal, just deu anys després que el poble la recuperés. Va tancar el 2000 per falta d’alumnes i va poder tornar a obrir el 2015, la qual cosa és excepcional entre els municipis rurals de Lleida. Des d’aleshores el poble ha guanyat població, i l’ampliació permetrà incorporar una llar d’infants amb els cursos d’I1 i I2 per atendre la creixent demanda d’escolarització.
Fins al passat curs, l’escola comptava amb cursos d’Infantil i Primària, però l’edifici s’havia quedat petit per a les necessitats del municipi, que ha experimentat un augment de població de més de vint persones en l’última dècada. El curs començarà amb aules provisionals ubicades al pis superior, mentre conclouen les obres. Està previst que finalitzin a l’octubre.
Segons l’alcalde, Toni Millet, “tenim metge, farmàcia i escola, una disponibilitat de serveis que fa que Salàs de Pallars sigui un poble molt atractiu per viure”. Així, Millet va destacar també la importància d’evitar que les famílies hagin de traslladar-se a localitats veïnes com Tremp i la Pobla de Segur per escolaritzar els seus fills, ja que “el risc és que quan comences a traslladar-te a la capital, ja acabes quedant-t’hi”.
Per la seua part, el director de l’escola, Pere Aguilar, va informar que actualment el centre supera els 35 matriculats, un creixement notable respecte als 8 o 10 alumnes amb què es va reobrir. Aguilar va explicar que amplien l’escola en funció de la demanda i que el col·legi compleix el dret dels municipis rurals a disposar d’una escola adequada per als seus habitants. En aquest sentit, alumnes i famílies van celebrar abans d’acabar el curs passat una festa pel desè aniversari de l’escola, que ha omplert de vida aquest municipi.
Quant al curs vinent, tres nens seran els primers a estrenar la nova escola bressol, encara que s’espera que la matrícula pugui augmentar al llarg del curs, ja que diverses famílies han demanat informació en els últims mesos.
Millet va afirmar que, si no fos per la falta d’habitatge, la població i per tant la matrícula serien encara més grans, però confia que aquesta ampliació contribueixi a enfortir la comunitat local.