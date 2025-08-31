SEGRE

Soriguera subvenciona l’estalvi d’energia

Ajuts de fins a 300 euros per a habitatges o comunitats de veïns. Reunió el 12 d’octubre sobre les xarxes de calor

Vista aèria del poble d’Estac, a Soriguera. - AJUNTAMENT DE SORIGUERA

Vista aèria del poble d’Estac, a Soriguera. - AJUNTAMENT DE SORIGUERA

Marc Codinas
Publicat per
Marc CodinasPeriodista

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’ajuntament de Soriguera subvencionarà obres d’eficiència energètica en vivendes i comunitats de veïns del municipi. L’ajuda cobrirà un 2% del cost total de les obres, que inclouen sistemes d’aerotèrmia i geotèrmia, així com el canvi de calderes de gasoil per altres de biomassa, amb un màxim de fins a 300 euros per actuació.

La subvenció inclourà també obres perquè els veïns puguin connectar-se a les xarxes de calor urbanes que es projecten a les localitats de Llagunes, Vilamor, Baro i Escac, que funcionaran amb biomassa extreta de boscos de la zona, i complementa una altra línia d’ajuts impulsada fa poc per fomentar la instal·lació de plaques solars en habitatges.

Quant al projecte de xarxes de calor, conegudes com a district heating, el proper 12 d’octubre es portarà a terme una reunió a Soriguera per informar els veïns sobre l’estat, la redacció del qual ha tingut un cost d’uns 100.000 euros. L’alcalde, Josep Ramon Fondevilla, va explicar que el sistema seria pioner a Lleida a l’incloure un sistema amb capacitat per refrigerar aigua, que utilitzaria la calor per evaporar i condensar una substància refrigerant. Desplegar les quatre calderes de biomassa i la xarxa de distribució fins als edificis públics i les llars que vulguin connectar-se al sistema tindrà un cost aproximat d’uns 3,2 milions d’euros, encara que la seua materialització està subjecta a la disponibilitat d’ajuts per finançar-la.

Fondevilla va detallar que les calderes, amb una potència tèrmica total de 1.700 kW, funcionaran amb biomassa extreta dels boscos comunals de Puigforniu, Rubió i Vilamur, que sumen un 30% de la massa forestal al terme, la qual cosa afavorirà la gestió forestal de la zona.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking