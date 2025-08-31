Soriguera subvenciona l’estalvi d’energia
Ajuts de fins a 300 euros per a habitatges o comunitats de veïns. Reunió el 12 d’octubre sobre les xarxes de calor
L’ajuntament de Soriguera subvencionarà obres d’eficiència energètica en vivendes i comunitats de veïns del municipi. L’ajuda cobrirà un 2% del cost total de les obres, que inclouen sistemes d’aerotèrmia i geotèrmia, així com el canvi de calderes de gasoil per altres de biomassa, amb un màxim de fins a 300 euros per actuació.
La subvenció inclourà també obres perquè els veïns puguin connectar-se a les xarxes de calor urbanes que es projecten a les localitats de Llagunes, Vilamor, Baro i Escac, que funcionaran amb biomassa extreta de boscos de la zona, i complementa una altra línia d’ajuts impulsada fa poc per fomentar la instal·lació de plaques solars en habitatges.
Quant al projecte de xarxes de calor, conegudes com a district heating, el proper 12 d’octubre es portarà a terme una reunió a Soriguera per informar els veïns sobre l’estat, la redacció del qual ha tingut un cost d’uns 100.000 euros. L’alcalde, Josep Ramon Fondevilla, va explicar que el sistema seria pioner a Lleida a l’incloure un sistema amb capacitat per refrigerar aigua, que utilitzaria la calor per evaporar i condensar una substància refrigerant. Desplegar les quatre calderes de biomassa i la xarxa de distribució fins als edificis públics i les llars que vulguin connectar-se al sistema tindrà un cost aproximat d’uns 3,2 milions d’euros, encara que la seua materialització està subjecta a la disponibilitat d’ajuts per finançar-la.
Fondevilla va detallar que les calderes, amb una potència tèrmica total de 1.700 kW, funcionaran amb biomassa extreta dels boscos comunals de Puigforniu, Rubió i Vilamur, que sumen un 30% de la massa forestal al terme, la qual cosa afavorirà la gestió forestal de la zona.