El cicle cultural CastellSerà de Nit tanca amb un nou èxit de participació
El cicle cultural CastellSerà de Nit va abaixar el teló de la tretzena edició dijous amb Pell muda, una proposta de dansa i circ de la companyia Llumeü, que va fer les delícies del públic. L’espectacle parla del valor de la transformació i d’afrontar el canvi com una oportunitat de creixement i com a únic camí de vida. Per evitar que la pell es quedi muda, és necessari mudar-se a temps, com fan les serps. Pell muda genera un clima íntim i convida l’espectador a un univers híbrid entre teles aèries, corda llisa, dansa contemporània, teatre físic i malabars.
Des de l’ajuntament van fer una valoració “molt positiva” del cicle, tant per la qualitat dels muntatges escollits com per la fidelitat del públic, que any rere any omple totes les actuacions. En aquesta ocasió, es van programar quatre espectacles els dijous del 7 al 28 d’agost. La proposta estrella va ser Camelvà de la companyia local Campi Qui Pugui, que va sorprendre el públic amb la seua cursa de camells de fira el dia 14. També hi va haver el concert Jaxx en clave i la proposta de circ Potser no hi ha final de Circ Pistolet. En aquesta edició, el CastellSerà de Nit, que amenitza les nits d’estiu, va introduir per primera vegada la dansa amb bona acollida.