Una forta tempesta deixa 47 litres a Alfarràs i vents de 86 km/h a Alguaire
La CHE ha intensificat la vigilància per possibles avingudes en barrancs i rieres per les pluges
Un episodi d’intenses pluges va creuar ahir a la tarda la demarcació de Lleida, deixant marcats efectes especialment a Alfarràs, on es van registrar més de 48 litres per metre quadrat en tot just 30 minuts. Aquestes precipitacions van provocar inundacions en diversos punts del municipi, danyant el centre del poble i causant l’entrada d’aigua als baixos de nombrosos habitatges particulars, així com en obres municipals que s’estaven desenvolupant en aquells dies.
L’alcalde d’Alfarràs, Joan Carles Garcia, va qualificar l’episodi de “brutal” i va lamentar l’estat en què va quedar el nucli urbà. Així, va explicar que “hi ha hagut pedres i terra que ha baixat de la muntanya i el clavegueram s’ha col·lapsat en alguns punts, aixecant-se diverses tapes de terra”. A més, va avisar que “haurem de fer molta feina amb la brigada municipal per arreglar-ho tot” i va subratllar la magnitud dels treballs de reparació arran dels danys de l’episodi meteorològic.
A Alguaire, encara que no es van registrar pluges tan intenses, sí que es van viure ràfegues de vent molt fortes, assolint velocitats de fins a 23,7 metres per segon (86 km/hora). Afortunadament, no es van reportar danys significatius en aquest municipi. Les ratxes de vent van superar també els 20 metres per segon a Raimat.
Les pluges també van descarregar intensament en diversos punts de la comarca de la Noguera, destacant Sant Llorenç de Montgai amb més de 40 litres i Os de Balaguer amb més de 29 litres per metre quadrat. El temporal va creuar així mateix la Conca de Tremp i la ciutat de Balaguer i va deixar pluges importants.
Alerta Inuncat
Protecció Civil, per la seua banda, havia emès prèviament l’alerta del pla Inuncat per pluges intenses en gran part del territori català, mantenint l’alerta activa durant tot el dia d’avui. El grau de perill va arribar a ser de 4 sobre 6 en algunes comarques, amb avisos de temps violent i risc molt alt al Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà, així com risc alt a Sobirà, Alt Urgell i Alta Ribagorça.
A més, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre va informar que va activar la intensificació de la vigilància davant de la previsió meteorològica adversa i va advertir sobre la possibilitat d’avingudes en barrancs i rieres a causa de la forta pluja acumulada. Aquest episodi de tempestes i vents recorda la importància de la prevenció i de la coordinació entre les administracions per minimitzar els danys a la població i a les infraestructures. Les brigades municipals i els serveis d’emergència continuen treballant per restablir la normalitat a les zones més afectades.
Pel que fa al dia d’avui, es preveuen forts xàfecs que poden deixar fins a 40 litres en mitja hora durant la matinada en comarques del litoral i prelitoral de Barcelona.