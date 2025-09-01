SEGRE
Tres ferits en un accident a les Valls de Valira

A l'N-145, amb un totterreny i dos turismes implicats

Imagen de archivo de una ambulancia del SEM.

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Tres persones van resultar ferides lleus aquest diumenge al vespre en un accident amb tres vehicles implicats a l'N-145 a les Valls de Valira. Segons el Servei Català de Trànsit, un totterreny i dos turismes van col·lidir a l'altura del punt quilomètric 4. Un dels ferits va ser evacuat a l'hospital d'Andorra i els altres dos, a l'hospital de la Seu d'Urgell.

Els serveis d'emergència van rebre l'avís de l'accident a les 20.03 hores. Van acudir al lloc quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers i dos ambulàncies del SEM.

