Tres ferits en un accident a les Valls de Valira
A l'N-145, amb un totterreny i dos turismes implicats
Tres persones van resultar ferides lleus aquest diumenge al vespre en un accident amb tres vehicles implicats a l'N-145 a les Valls de Valira. Segons el Servei Català de Trànsit, un totterreny i dos turismes van col·lidir a l'altura del punt quilomètric 4. Un dels ferits va ser evacuat a l'hospital d'Andorra i els altres dos, a l'hospital de la Seu d'Urgell.
Els serveis d'emergència van rebre l'avís de l'accident a les 20.03 hores. Van acudir al lloc quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers i dos ambulàncies del SEM.