Detingut per quarta vegada en dos setmanes per tràfic de drogues a Cervera
Els Mossos el van seguir discretament i el van enxampar venent una dosi de cocaïna
Els Mossos d’Esquadra han detingut el mateix home per quarta vegada en les darreres dues setmanes per tràfic de drogues a Cervera. Es tracta d’un jove de 27 anys conegut pels seus antecedents per vendre drogues a petits consumidors. La detenció es va fer divendres passat pels volts de dos quarts de nou del vespre quan una patrulla policial, que estava fent tasques de seguretat ciutadana en servei de paisà, el va detectar amb actitud sospitosa. Tot seguit van fer un seguiment discret i poc després, al carrer Llibertat, van veure com feia una venda d’una dosi de cocaïna. Els Mossos li van intervenir la droga i li van trobar dues dosis més preparades per a la venda.
El detingut, que amb aquesta és la quarta vegada que se’l deté per fets similars des del passat 14 d’agost, va passar a disposició judicial el passat diumenge davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.