Les llistes d’espera es disparen al servei de traumatologia de Fraga
La demora mitjana per a operacions s’atansa als quatre mesos i s’acosta als sis en les artroscòpies. Les xifres mostren una clara millora en ginecologia i avenços en cirurgia i oftalmologia
Les llistes d’espera han començat a créixer d’una manera exponencial al servei de traumatologia del Centre Hospitalari d’Alta Resolució de Fraga, conegut com la policlínica i que cobreix, com a extensió de l’hospital comarcal de Barbastre, una part de l’atenció sanitària al Baix Cinca.
Les dades obertes del departament de Sanitat del Govern d’Aragó mostren una clara tendència al deteriorament de l’atenció als pacients en aquesta especialitat, ja que en els dos anys de gestió de l’equip que dirigeix el conseller José Luis Bancalero, entre agost del 2023 i juliol del 2025, la demora mitjana per ser atès en aquest servei s’ha disparat des dels 26 dies fins als 116, amb un increment de sis mesos.
Aquest empitjorament del servei resulta especialment notori en les intervencions d’una patologia com la síndrome del túnel carpià, en la qual el temps que transcorre entre la citació i la intervenció pràcticament s’ha multiplicat per deu al passar dels dotze dies de l’estiu del 2023 als 115, gairebé quatre mesos, d’aquest estiu.
El període de demora també és encara més gran en el cas de les artroscòpies, procés que es queda a un dia dels sis mesos, amb 179. Fa sis mesos, al gener, se situava en 89, tres mesos menys del que admeten ara les dades oficials.
Les dades dibuixen un panorama una mica contradictori pel que fa al servei d’oftalmologia, en el qual la demora mitjana per a una intervenció s’ha reduït en aquests dos anys en gairebé tres setmanes al passar de 75 dies a 56, malgrat que, alhora, es donen augments en tots els trams d’espera per mesos: el de menys d’un mes passa de zero a sis, la qual cosa apuntaria a una millora de l’atenció pel que fa a promptitud, però els d’entre tres i quatre mesos de demora i els de quatre a sis han passat de zero a, respectivament, dos i vuit pacients en l’última actualització dels registres.
Al contrari, l’evolució de les llistes d’espera resulta favorable en els serveis de ginecologia i de cirurgia, en els quals s’han registrat reduccions de la demora de dos mesos (de 68 dies a 7) i de tres setmanes (de 47 dies a 25).
La retallada de l’espera arriba als 22 dies en les operacions de cataractes, en les quals la demora es redueix de 80 a 58 dies.
El Justícia insta Sanitat a millorar l’hospital arran de la queixa de Binèfar
“És necessari mantenir una activitat continuada pel que fa a dispensar el millor servei sanitari possible” a l’hospital de Barbastre, ja que “es continuen registrant (...) diverses queixes relatives” en el seu funcionament, assenyala el Justícia d’Aragó en la recomanació que dirigeix a la conselleria de Sanitat després de la queixa formulada pel Consell de Salut de Binèfar per les deficiències en el servei i la falta de personal que hi ha en aquest centre hospitalari, el de referència per als habitants de la Franja. La resolució insta Sanitat que “continuï amb la tasca de seguiment continu de les necessitats assistencials” de l’hospital per “dotar les places vacants i reduir les llistes d’espera” davant de “les inquietuds i plantejaments dels Consells de Salut de Zona”, que reclamen una “millora del servei públic sanitari” que s’hi rep. També li reclama rigor.