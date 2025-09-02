MUNICIPIS
Moció de censura de Junts contra l’alcalde de la Floresta amb el suport d’una edil d’ERC
Apunten com a causes la gestió dels fons de la UE per al castell i un refugi climàtic. Al juliol va dimitir una altra regidora d’Esquerra en un ple farcit de desqualificacions entre l’equip de govern
Junts va presentar ahir al matí una moció de censura contra l’alcalde de la Floresta, Ignasi Arrastia (ERC), amb el suport d’una edil republicana. Serà la quarta a Lleida en dos anys de mandat.
La regidora que avala la moció, Gema Aguado, va adduir com a motius falta de transparència i “legalitat” en la gestió municipal, en concret, a les obres de restauració del castell; i de respecte envers la seua persona per part del primer edil. A mitjans de juliol ja va dimitir la també regidora d’Esquerra Neus Laje en un ple aspre i ple de desqualificacions i crits entre els membres del govern.
Després de les últimes eleccions municipals del 2023, en les quals els veïns van escollir representants mitjançant llistes obertes (el municipi té 164 censats), el consistori va quedar format per 4 edils d’ERC, amb Arrastia al capdavant, i l’exalcalde, Jaume Setó, de Junts, a l’oposició. Tanmateix, a la llista d’ERC no hi havia relleu per a Laje, per la qual cosa el seu lloc va quedar cobert pel segon a la llista de Junts, Arnau Salat, que es perfila com a nou alcalde. La correlació de forces és ara de dos edils de Junts i dos d’ERC, Arrastia i Albert Farré, que compten amb el suport d’Aguado per tirar endavant la moció.
El ple de dimecres passat dia 27 d’agost va ser la gota que va fer vessar el got. Malgrat que, finalment, va durar poc més de 5 minuts, la caldejada sessió del mes anterior i els ànims crispats de les últimes setmanes van fer que fos molt freqüentat amb més d’un centenar de veïns a la sala del Sindicat. Hi van acudir quatre agents dels Mossos, malgrat que no van haver d’intervenir. Es va aprovar el projecte per a la restauració del castell per al qual es compta amb una subvenció de l’Estat d’1,8 milions d’euros a través dels fons Next Generation.
L’ajuda va arribar l’any passat però s’hi van presentar nombroses al·legacions, algunes del mateix equip de govern, la qual cosa va alentir la tramitació fins al punt que podia fer perillar els diners d’Europa. Aquesta possibilitat va motivar la creació d’un moviment veïnal que reclamava les obres immediatament.
Pel que fa al refugi climàtic al local social, comptaven amb una subvenció de la UE de 290.000 euros però que es va adjudicar per 240.000 i caldrà tornar 50.000 euros, “la qual cosa posa en relleu la mala gestió”, va explicar Setó.
Arrastia va assenyalar que ha treballat “pel poble i s’han aconseguit subvencions, potser les més elevades en la història municipal. Una moció és un procés democràtic que accepto, però el 2027 hi haurà eleccions i el poble triarà”.
Sobre la decisió d’Aguado, va assenyalar que “el partit valorarà, ja que és una clara demostració de transfuguisme i se l’apartarà”.
Quarta moció després de les 2 de Ribera d’Ondara i la de Puigverd
La moció de censura de la Floresta és la quarta que es presenta des de les municipals del maig del 2023. La previsió és que es convoqui en un termini de deu dies, abans de la Diada de l’11 de Setembre. La van registrar Arnau Salat, Gema Aguado i Jaume Setó. La censura que va prosperar el desembre a Ribera d’Ondara va ser la tercera i va tornar l’alcaldia al PSC. Així, Francesc Sabanés va recuperar el càrrec després de perdre’l al març amb una altra moció que va donar l’alcaldia a Elisabet Jové, independent sota la marca blanca d’ERC. Sabanés va tenir el suport del regidor no adscrit Antonio Fernández, que es va presentar a les municipals per Aliança Catalana. Entre aquestes dos va tenir lloc la moció el juliol a Puigverd de Lleida que va apartar del càrrec Josep Solsona, de Junts. Alhora, la crisi a l’ajuntament d’Almacelles va fer dimitir al maig l’alcalde Joan Bosch i Vanesa Olivart, de Junts, va tornar a ser primera edil.