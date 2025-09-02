INFRAESTRUCTURES
Rehabiliten cinc quilòmetres de carretera entre Bellvís i Bell-lloc
La Diputació ha rehabilitat la carretera LV-3311 entre Bellvís i Bell-lloc d’Urgell, una obra que ha comptat amb una inversió d’1,5 milions. L’actuació ha inclòs el desplegament de 5 km de fibra òptica, la qual cosa permetrà millorar la connectivitat digital de la comarca. S’ha millorat el ferm i repintat la senyalització horitzontal. El president de la corporació, Joan Talarn, el vicepresident, Agustí Jiménez, i els alcaldes van visitar ahir l’obra enllestida.