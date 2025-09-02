Torregrossa clausura la piscina gran al detectar-hi bacteris fecals
L’ajuntament de Torregrossa va decidir tancar aquest dilluns la piscina gran després de detectar bacteris fecals a l’aigua, segons els resultats de l’última analítica portada a terme per la Diputació. Aquesta va revelar coliformes fecals amb una concentració de 10 unitats formadores de colònies (UFC) per cada cent mil·lilitres, una xifra que supera el límit permès, que és zero. Per això, el consistori ha optat per clausurar la piscina gran fins a la temporada vinent per garantir la seguretat sanitària dels usuaris.
L’alcaldessa, Maribel Zamora, va explicar que, encara que no s’han detectat excrements, la mesura es va prendre de forma preventiva per evitar riscos per a la salut pública. Per la seua part, les piscines petita i mitjana obriran fins diumenge. Aquest tancament arriba després de 16 casos de piscines a Lleida aquest estiu per restes fecals humanes a l’aigua, a conseqüència d’actes vandàlics que s’atribueixen a un repte viral en xarxes socials. En el cas de Torregrossa, es desconeix si la presència a l’aigua de bacteris fecals es deu a vandalisme.