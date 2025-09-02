TURISME
El turisme tanca un bon agost amb un 90% d’ocupació
El sector turístic de Lleida va tancar diumenge un altre agost amb “molt bona ocupació”, especialment al Pirineu, encara que les xifres també s’estenen a les comarques del pla. El president de la Federació d’Hoteleria de Lleida, Josep Castellarnau, va apuntar que des del 2 d’agost l’ocupació ha oscil·lat entre el 85 i el 90% i “ha estat una ocupació lineal tot el mes amb pics com el del 15 d’agost, que va arribar al 100% a les comarques de muntanya”, va dir. Va afegir que malgrat que el mes de juliol semblava “més fluix”, finalment es va remuntar amb xifres molt satisfactòries. Per la seua part, Juli Alegre, director de Patronat de Turisme de Lleida, va apuntar que a falta de tenir les dades definitives “ha estat un agost excel·lent” en la línia de l’any passat i amb satisfacció del sector. Va destacar que les estades s’han allargat entre cinc i set dies. Per a aquest setembre ja hi ha, a més, les primeres reserves tenint en compte que la Diada cau en dijous malgrat que el curs escolar comença el 8 de setembre. “Els pronòstics són bons i si surten bolets encara seran millors”, va dir Castellarnau. L’estació de Baqueira-Beret, en paral·lel, ha tingut un increment de visitants en les activitats a les pistes, amb un increment del 6%.