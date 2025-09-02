SEGRE

Un municipi del Pirineu de Lleida veta l’acampada lliure i la multarà amb 300 €

Aquest tipus de pernoctacions ha anat en augment i ha provocat conflictes

Al poble d’Arfa és habitual l’acampada lliure. - J.P.

L’ajuntament de Ribera d’Urgellet ha aprovat una ordenança que prohibeix l’acampada lliure en tot el terme municipal. El text, que ja ha entrat en vigor, preveu sancions de fins a 300 euros per als infractors. Tipifica l’acampada sense autorització com una infracció lleu. En el cas que provoqui un deteriorament al mobiliari urbà, passa a considerar-se una infracció greu. Si inclou la instal·lació de barbacoes o altres elements que puguin ocasionar un foc, s’apliquen les sancions més elevades. L’import oscil·la entre els 100 i els 300 euros.

No es pot acampar en tendes de campanya, caravanes, ni autocaravanes o furgonetes en cap punt del municipi. La normativa considera via pública i zones prohibides a efectes d’acampada lliure i pernoctació els boscos, els camins, els carrers i espais públics com places o parcs infantils, els aparcaments o solars urbans, així com les parcel·les de sòl rústic. De forma excepcional, l’ajuntament podrà autoritzar l’acampada en espais públics o privats per a campaments juvenils o esdeveniments puntuals.

El consistori ha explicat que ha adoptat aquesta mesura després de l’increment de l’acampada al municipi arran de la pandèmia de la covid-19, especialment a l’estiu. L’objectiu és preservar el patrimoni cultural i natural del municipi. També pretén evitar situacions conflictives i protegir la salubritat. Les mateixes fonts asseguren que han trobat acampades “en zones d’estacionament municipal, en camps privats que no estan tancats i que els visitants els utilitzen com si fossin públics, en zones esportives i fins i tot als mateixos carrers dels pobles”.

