Un municipi del Pirineu de Lleida veta l’acampada lliure i la multarà amb 300 €
Aquest tipus de pernoctacions ha anat en augment i ha provocat conflictes
L’ajuntament de Ribera d’Urgellet ha aprovat una ordenança que prohibeix l’acampada lliure en tot el terme municipal. El text, que ja ha entrat en vigor, preveu sancions de fins a 300 euros per als infractors. Tipifica l’acampada sense autorització com una infracció lleu. En el cas que provoqui un deteriorament al mobiliari urbà, passa a considerar-se una infracció greu. Si inclou la instal·lació de barbacoes o altres elements que puguin ocasionar un foc, s’apliquen les sancions més elevades. L’import oscil·la entre els 100 i els 300 euros.
No es pot acampar en tendes de campanya, caravanes, ni autocaravanes o furgonetes en cap punt del municipi. La normativa considera via pública i zones prohibides a efectes d’acampada lliure i pernoctació els boscos, els camins, els carrers i espais públics com places o parcs infantils, els aparcaments o solars urbans, així com les parcel·les de sòl rústic. De forma excepcional, l’ajuntament podrà autoritzar l’acampada en espais públics o privats per a campaments juvenils o esdeveniments puntuals.
El consistori ha explicat que ha adoptat aquesta mesura després de l’increment de l’acampada al municipi arran de la pandèmia de la covid-19, especialment a l’estiu. L’objectiu és preservar el patrimoni cultural i natural del municipi. També pretén evitar situacions conflictives i protegir la salubritat. Les mateixes fonts asseguren que han trobat acampades “en zones d’estacionament municipal, en camps privats que no estan tancats i que els visitants els utilitzen com si fossin públics, en zones esportives i fins i tot als mateixos carrers dels pobles”.