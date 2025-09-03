Carabasses i tomates gegants amb premi
La quarta edició de la fira es trasllada a La Pineda. Propostes gastronòmiques d’Abel Moreno, Oriol Solé i Andreu Montserrat
Sidamon acollirà el diumenge 21 de setembre la quarta edició de la Fira de Carabasses Gegants, una cita que ja s’ha consolidat al calendari festiu de la comarca. L’esdeveniment, que anteriorment se celebrava a la zona del Canal pròxima a l’aparcament d’autocaravanes, es trasllada a la zona de La Pineda. En aquesta ocasió no només premiarà carabasses gegants, sinó també altres fruites i verdures singulars com síndries o tomates. En valoraran la mida, però també les peculiaritats que presentin.
El primer premi a la carabassa està dotat amb 500 euros, el segon amb 400 i el tercer amb 300, tots acompanyats d’un pernil i un trofeu dels tallers A. Miquel de Sidamon.
El programa inclourà també propostes gastronòmiques, culturals i lúdiques, com una visita del Sr. Postu i tallers col·laboratius amb cuiners de proximitat com Abel Moreno, de La Tasqueta Cal Miguelín del Pla del Penedès, que ja va elaborar l’any passat una hamburguesa amb carabassa. També hi participaran el pastisser artesà Andreu Montserrat de Sidamon i el xef Oriol Solé del restaurant Gruel de Miralcamp, així com una espectacular talla de carabassa en directe a càrrec de l’artista internacional Judit Comes, experta en escultura vegetal.
La jornada arrancarà a les 9.00 amb una llonganissada popular i la recepció de les carabasses participants en el concurs internacional. A les onze es farà la pesada oficial i, una hora més tard, tindrà lloc l’entrega de premis. Com a picada d’ullet a la tradició culinària local, l’esdeveniment ret homenatge al caragol, protagonitzant el cartell oficial de l’esdeveniment.