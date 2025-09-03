SERVEIS
Enèsima ruptura a la xarxa de la Mancomunitat de les Garrigues, que deixa 5 pobles sense aigua
Els veïns van passar almenys 12 hores sense subministrament, que va quedar restablert ahir a primera hora del matí. Demanen finançament per renovar uns 200 km de canonades, la majoria de fibrociment
Veïns dels municipis de l’Albi, la Granadella, el Soleràs, Sarroca i Granyena de les Garrigues han estat almenys 12 hores sense aigua potable, fins ahir al matí, per l’enèsima ruptura d’una canonada de la xarxa de proveïment de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues. El president de l’organisme, Francesc Esquerda, va explicar que ahir al voltant de les vuit del matí es va restablir el servei a tots els pobles afectats. Va assegurar que la resta de municipis que se subministren de la Mancomunitat (25 en total) no es van veure afectats al disposar de prou reserves als dipòsits municipals i alguns “només van haver de tancar el subministrament de nit per garantir el servei”, va dir. “Durant les primeres hores l’aigua acumulada als dipòsits va permetre mantenir el subministrament malgrat que hi va haver moments, ja a la tarda, que es van buidar i es van quedar sense aigua”, va dir. En qualsevol cas, ahir des de les vuit del matí l’aigua s’havia recuperat. Esquerda va afegir que la ruptura es va produir diumenge a la tarda a la xarxa general a prop de la carretera C-12 al terme municipal de Torrebesses i que la canonada estava a més de 4 metres i mig de profunditat, “fet que va retardar la reparació al requerir maquinària més específica”. No obstant, des de dilluns al migdia els operaris ja van poder tornar a connectar la xarxa encara que l’ompliment dels dipòsits i la neteja de les canonades va portar més temps. “Els tècnics van passar sis hores controlant la xarxa perquè l’aigua arribés bé als pobles”, va dir. Davant d’aquesta situació, va reclamar més finançament a l’Administració per elaborar un pla de renovació de la xarxa de canonades de la Mancomunitat, de més de 200 quilòmetres. “Cada dos mesos tenim alguna ruptura i això és perquè la xarxa és antiga i la majoria de les connexions i trams són de fibrociment, tal com va passar a Bovera fa un any, quan van estar més de 4 dies sense aigua”. Segons Esquerda, les canonades més pròximes al pantà d’Utxesa tenen més de 30 anys i és necessari actuar, “sempre estem perdent aigua, material i deixem els usuaris sense servei”. L’alcaldessa de l’Albi, Anna Feliu, un dels municipis que es va quedar sense subministrament d’aigua durant més hores, va assenyalar la necessitat de renovar la xarxa de proveïment. “Ha quedat obsoleta i molt sovint hem d’advertir de talls al servei per ruptures diverses al sistema”, va assenyalar.
Abocaments i pesticides van tallar el servei el 2021 i el 2022
Els vint-i-cinc pobles de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues i el Segrià es van quedar sense subministrament per beure i cuinar al maig i juny del 2022 al trobar-se un alt nivell de pesticides a l’aigua que capten del pantà d’Utxesa. Aquesta situació va obligar a canviar els filtres de la potabilitzadora i actualment s’està ultimant la renovació de tot el sistema de filtrat, amb una inversió de gairebé dos milions. Aquesta actuació vol evitar que arribin a les xarxes de distribució dels pobles els residus de plaguicides que s’acumulen al pantà d’Utxesa, d’on pren el seu cabal el sistema. Un any abans va caldre suspendre el proveïment per un abocament d’hidrocarburs a Utxesa que la mancomunitat va atribuir al mal estat del clavegueram de Lleida. L’entitat va denunciar la Paeria de Lleida. La comissió jurídica assessora li va donar la raó i va establir el pagament de 53.000 euros.