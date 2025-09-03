MUNICIPIS
ERC insta a declarar trànsfuga una edil de la Floresta
Després d’unir-se a Junts per desbancar l’alcalde republicà amb una moció de censura. Assegura que és per “ètica política”
ERC ha iniciat els tràmits perquè la Junta Electoral Central declari trànsfuga Gema Aguado, regidora de la Floresta que juntament amb els dos edils de Junts, l’exalcalde, Jaume Setó, i Arnau Salat (nou regidor a la corporació després de la dimissió de Neus Laje com a regidora d’Urbanisme que es va donar a més de baixa d’ERC), faran que prosperi la moció de censura que es va presentar aquest dilluns. Fonts d’Esquerra Republicana van assegurar que Aguado no és militant, ja que si ho fos, se l’hauria donat de baixa, “però és una qüestió d’ètica política”.
Aguado va justificar el seu suport a la censura en la pèrdua de confiança en l’actual alcalde, el republicà Ignasi Arrastia, per contínues desacreditacions, insults i mala gestió, va assegurar, en especial, respecte a les obres de restauració del castell. Són les mateixes acusacions que va fer ahir Neus Laje, exregidora d’Urbanisme, que va deixar el càrrec per les contínues desavinences amb el primer edil “que no permetien avançar en la gestió del consistori”.
Aguado va assegurar ahir que encara no ha pres cap decisió, però el més probable és que passi a ser regidora no adscrita. La llei que regula el transfuguisme comportarà que no pugui millorar la seua situació anterior a l’abandó del grup polític amb què es va presentar a les eleccions municipals del 2023. Tampoc no podrà participar en juntes de portaveus i pel que fa a les assignacions econòmiques no podrà tenir els avantatges que li atorgava ser dins d’una candidatura política. En cas que Aguado dimiteixi, la substituirà un altre candidat de Junts ja que a la llista d’ERC no hi ha més propostes, amb la qual cosa hi hauria tres edils de Junts i dos d’ERC. A les municipals de fa dos anys es van presentar llistes obertes. ERC va obtenir quatre edils i Junts un. De fet, el substitut de Laje (ERC), Arnau Salat (Junts), es perfila com a nou primer edil.
L’alcalde va informar dilluns els veïns mitjançant un ban de la moció, que va qualificar de “falta de respecte al resultat electoral” i d’alterar-lo “a través del transfuguisme”.