BIODIVERSITAT
Garrafes d’aigua per a Unarre després de les queixes de veïns per l’ús de rotenona
Els veïns d’Unarre, a la Guingueta d’Àneu, rebran avui garrafes d’aigua gratuïtes després de la inquietud mostrada davant de l’ús de rotenona, un ictiocida biodegradable, als llacs pirinencs que alimenten el riu Unarre, font d’aigua potable per al poble. Aquesta actuació, impulsada pel projecte Life Resque Alpyr del CSIC, va començar ahir als Tres Estanys del Mig i els Tres Estanys de Baix amb el doble objectiu d’eliminar espècies introduïdes i restaurar ecològicament aquests llacs d’alta muntanya, iniciant el primer assaig de rotenona en un sistema fluvial d’Espanya.
Els responsables del projecte asseguren que la rotenona, extreta de plantes lleguminoses, es degrada ràpidament i que no suposa risc per a la xarxa d’aigua potable local. A més, preveuen controls i analítiques rigoroses per garantir la seguretat. Tanmateix, la iniciativa ha causat preocupació i indignació entre els veïns i representants municipals, que lamenten l’escassa informació i la falta de consideració cap a les seues opinions.
Alguns ramaders també han expressat inquietud perquè els seus ramats pasturen al voltant dels llacs, per si la rotenona afecta els seus animals, alguns dels quals criaran pròximament.