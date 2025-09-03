L'ajuntament d'Alpicat presenta al·legacions contra la planta de biogàs projectada a Alcarràs
L'alcalde defensa que no volen paralitzar el projecte, sinó "que tot es faci ajustat a llei i garantint la seguretat"
L'Ajuntament d'Alpicat ha presentat al·legacions contra la planta de biogàs que l'empresa Agrolerida S.L., relacionada amb el grup Vall Companys, projecta a Alcarràs (Segrià). Demanen que el projecte no rebi l'autorització ambiental, ja que consideren que incompleix la "normativa urbanística, ambiental i de protecció de la salut". A més, critiquen que els impulsors no els hagin consultat un projecte que es pretén construir a 4,5 quilòmetres de distància del municipi. L'alcalde d'Alpicat, Joan Gilart, ha manifestat que les al·legacions no volen "paralitzar el projecte", sinó "que tot es faci ajustat a llei i garantir la seguretat i els drets dels alpicatins".
Les al·legacions de l'Ajuntament d'Alpicat se sumen a les presentades fa una setmana per veïns de l'Horta de Lleida i l'entitat ecologista Ipcena. El consistori defensa que la instal·lació de la planta per tractar purins "incompleix i vulnera diferents normatives".
Pel que fa a l'apartat urbanístic, exposen que el projecte se situa en sòl no urbanitzable reservat per a usos agraris i ramaders, mentre que en la qüestió ambiental, critiquen la falta d'alternatives viables i que la planta d'Alcarràs es presenti "sense justificació objectiva". També retreuen falta de documentació, com ara un pla de gestió d'olors, d'estudi de sorolls, de riscos o d'"alternatives reals", entre altres.
Per tot plegat, les al·legacions presentades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, sol·liciten que el promotor presenti la documentació que consideren que manca i que, en cas que no es compleixin "aquests requisits legals i tècnics, se'ls denegui l'autorització ambiental. Pel que fa a les al·legacions presentades davant l'Ajuntament d'Alcarràs, demanen que emeti un informe urbanístic desfavorable per la "incompatibilitat del projecte amb el POUM".
En un comunicat, l'alcalde d’Alpicat, Joan Gilart, ha manifestat que l'objectiu de la presentació d'aquestes al·legacions "no és paralitzar el projecte", sinó "mirar que tot es faci ajustat a llei i garantir la seguretat i els drets de tots els alpicatins".