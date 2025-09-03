Torna el Club de Futbol més d’una dècada després
Els joves el reactiven amb un equip que militarà a Quarta Catalana. El debut serà el 13 de setembre contra el Bellvís
Tretze anys després de la desaparició del Club de Futbol el Poal, el municipi torna a tenir un equip amateur en competició. El conjunt, que militarà a Quarta Catalana, inicia la temporada amb la il·lusió de recuperar la tradició futbolística d’un poble que va ser referent a la comarca. El president i jugador de l’equip, Ferran Giné, va explicar que l’última temporada en futbol va ser la 2011-2012, malgrat que entre 2016 i 2022 el poble va mantenir un equip de futbol sala. “Molts joves del Poal jugàvem en equips dels voltants, però hi havia ganes de tornar a tenir un club propi. Vam fer una reunió amb el poble, vam veure que hi havia suport, vam formar la junta i ara ja estem tancant la plantilla”, va relatar.
L’equip ja compta amb uns vint futbolistes. “No busquem cracs, el més important és el compromís”, subratlla Giné.
En l’apartat econòmic, el club ha aconseguit més patrocinis dels esperats, gràcies al suport d’empreses locals i de fora del municipi, a més de la posada en marxa d’una campanya de socis.
L’entrenador, Àngel Degràcia, va destacar la importància històrica del club en el futbol regional i la il·lusió amb què afronta el repte: “El projecte em va motivar des del primer dia perquè naix sense condicionants, amb actitud positiva i amb la idea de construir una cosa nova des de la base.” El debut a casa està previst per al 13 de setembre amb un derbi contra el Bellvís.