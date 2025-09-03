Un univers de taulers d’escacs: el jove Mateu Falguera i la seua família reuneixen més de 200 jocs de diferents països i èpoques
La sala d’actes de Miralcamp va acollir durant les festes locals una mostra de la col·lecció
El que va començar com una afició familiar s’ha convertit en una de les col·leccions més singulars del municipi. Mateu Falguera, jove veí de Miralcamp, fa gairebé dos anys que reuneix jocs d’escacs procedents d’arreu del món, un hobby que comparteix amb la seua família i que ja supera les dos-centes peces entre taulers, rellotges i llibres especialitzats.
A la col·lecció destaquen peces úniques com un joc anglès Barley Corn datat entre 1820 i 1850, uns escacs vietnamites o fins i tot un exemplar de disseny polinesi creat per un tatuador. També hi ha uns escacs catalans del 1929, dels quals tot just es van fabricar unes quantes unitats i que avui es conserven en comptades col·leccions, inclòs el Museu Nacional d’Escacs. Entre els més preuats hi ha un joc que van trobar a les golfes de casa, amb el qual jugaven el rebesavi dels Massot, Ramon, i el besavi Sebastià. La col·lecció inclou peces arribades de més de 20 països, des d’Alemanya, Itàlia i Suïssa fins a l’Índia, la Xina o el Japó.
Entre els llibres, destaca la primera edició del tractat de Howard Staunton, considerat l’autor que va donar nom a les peces modernes. A més de col·leccionista, el Mateu també és jugador: participa en competicions amb l’equip de Mollerussa i va arribar a quedar tercer de Catalunya en la categoria sub-18. Entre els tresors que guarda figuren taulers firmats per grans figures, com els participants del Torneig de Linares, entre els quals el mític Garri Kaspàrov.
Amb motiu de les festes locals, la família Falguera ha mostrat part de la seua col·lecció en una de les sales de l’ajuntament. “Tothom s’ha quedat sorprès. Pensaven que seria una cosa petita, però quan l’han vist s’han quedat amb la boca oberta”, comenta el Mateu satisfet, amb la il·lusió de continuar ampliant aquest univers dels escacs. Les novetats es poden seguir a través del seu compte d’Instagram: @mateuchesscollection.
L’alcalde, Melcior Claramunt, va valorar positivament la iniciativa: “Sempre obrim la festa amb un pregó i una exposició vinculada a algú del poble, i aquest any ens va semblar una gran idea comptar amb aquesta. Ens hem quedat gratament sorpresos de la magnitud de la col·lecció i de la quantitat de gent que ha atret”, va assenyalar.