ENERGIA
Anglesola aprova una moratòria per frenar el projecte d’una polèmica planta de biogàs
El ple suspèn llicències per a grans instal·lacions d’energia en sòl no urbanitzable. La Plataforma Pobles Vius-Anglesola, contrària a aquesta instal·lació, ho celebra com una victòria després de mobilitzar-se
El ple de l’ajuntament d’Anglesola va aprovar dimarts passat, en sessió extraordinària i per unanimitat, dos acords dirigits a frenar la implantació de la planta de biogàs projectada al municipi. D’una banda, va acordar suspendre temporalment la concessió de llicències i permisos urbanístics per a grans instal·lacions energètiques en sòl no urbanitzable, permetent únicament les d’autoconsum. Per una altra, va aprovar modificar les normes subsidiàries de planejament urbanístic, amb la finalitat d’establir com i en quines condicions es podran instal·lar projectes per generar energia en sòl rústic a Anglesola.
La decisió va ser celebrada per la Plataforma Pobles Vius, presentada el cap de setmana passat a Anglesola davant de centenars de veïns. L’entitat va valorar la mesura com una primera barrera administrativa i va apuntar que els acords del ple d’Anglesola “demostren l’efectivitat de la mobilització ciutadana i la capacitat d’incidència de la gent del poble”. Després de l’aprovació plenària, s’inicia ara un procés administratiu amb diversos passos pendents.
Mentrestant, Pobles Vius-Anglesola reclama al consistori que informi la ciutadania de forma transparent sobre el projecte i faciliti tota la documentació relativa tant a la iniciativa empresarial com a les actuacions portades a terme per l’ens local. La plataforma també exigeix contractar estudis independents que analitzin l’impacte del projecte en termes d’olors, sobre aqüífers i considerant l’efecte acumulatiu amb una altra planta de biogàs prevista a Vilagrassa.
Precedent a Bellcaire
A Lleida hi ha un precedent d’iniciativa municipal per frenar una planta de biogàs. El mes d’abril passat, l’ajuntament de Bellcaire d’Urgell va aprovar la suspensió durant un any de noves llicències d’obres per a plantes de tractament de residus i projectes energètics amb gran impacte. La mesura s’emmarca en una modificació puntual del POUM amb què el consistori busca bloquejar la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, la connexió de la qual a la xarxa de gas passaria pel seu terme municipal de Bellcaire.
Alpicat presenta al·legacions a un altre complex previst a Alcarràs
L’ajuntament d’Alpicat ha presentat al·legacions a la planta de biogàs que projecta a Alcarràs la firma Agrolerida SL, propietat dels accionistes del grup Vall Companys. El consistori demana a la Generalitat no autoritzar-la al considerar que vulnera la normativa urbanística i ambiental, i critica que no s’hagi consultat Alpicat, situat a 4,5 quilòmetres de la planta.
L’alcalde, Joan Gilart, assegura que les al·legacions “no pretenen paralitzar el projecte”, sinó que aquest es desenvolupi ajustat a la llei i amb totes les garanties per a la seguretat i els drets dels veïns. Les al·legacions han estat presentades tant a la direcció general de Qualitat Ambiental com a l’ajuntament d’Alcarràs i se sumen a les ja presentades per veïns de l’Horta de Lleida i l’entitat ecologista Ipcena. L’empresa promotora, en canvi, defensa que la d’Alcarràs serà “una planta petita”, que gestionarà subproductes ramaders de proximitat, contribuint a reduir l’excés de nitrogen en un municipi declarat vulnerable. Afegeix també que la planta produirà energia verda per injectar directament a la xarxa gasística.