Carrers engalanats per a la festa major, que comença demà
Els veïns de Montoliu de Lleida han engalanat carrers per a la festa major, que comença demà divendres. Aquesta iniciativa s’ha convertit en tradició i atreu nombrosos visitants. Va nàixer fa 8 anys, quan un grup de veïns va decorar el seu tram de via pública. L’èxit va ser tal que altres carrers s’hi van unir. Ara hi participen més de cent persones i més de sis carrers. La temàtica actual s’inspira en Egipte, Holanda, Alícia al País de les Meravelles i les flors.