Nova xarxa per evitar caiguda de runa a la guarderia
L’alcaldia negocia el pressupost del 2026
L’ajuntament d’Almacelles instal·larà en els propers dies una nova xarxa a la llar d’infants, on el mes de juliol passat hi va haver despreniments de fragments de la façana, la qual cosa va motivar el tancament del pati del centre. Segons l’alcaldessa, Vanesa Olivart, es va col·locar una xarxa provisional i “s’està pendent d’instal·lar una xarxa certificada que compleixi totes les mesures de seguretat”. Aquesta intervenció es portarà a terme ben aviat. No obstant, la mesura més segura és la instal·lació d’una marquesina, segons la primera edil. Olivart va remarcar que la xarxa estarà instal·lada abans que comenci el curs escolar perquè els nens puguin sortir al pati. Val a recodar que, quan es van produir els despreniments, els nens es van haver de quedar dins de l’edifici, on la temperatura va superar els 30 graus.
En un altre ordre, Olivart va explicar que ja s’està negociant amb els partits de l’oposició per aprovar el pressupost del 2026 com més aviat millor, ja que el consistori funciona ara amb els pressupostos prorrogats del 2024. Les successives crisis al consistori han fet impossible aprovar els d’aquest any.