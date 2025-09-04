Presó per als tres detinguts pel crim de la Baronia de Rialb
La causa, que es manté secreta, està oberta per homicidi
El jutge de Solsona ha decretat aquest dijous presó provisional sense fiança per als tres detinguts per l'assassinat de Joan Coromina a la Baronia de Rialb el 25 de gener del 2022. Segons el magistrat, la causa, que es manté secreta, està oberta pel presumpte delicte d'homicidi.
Els tres homes van ser arrestats dilluns passat. Es tracta d'un veí de Cervera, un altre de Lleida, amo d’un taller mecànic al costat de l’Ll-11, i un comandant retirat de la Guàrdia Civil. El veí de Cervera va ser soci de la víctima en una joieria del carrer Major de la capital de la Segarra. Es dona la circumstància que aquest arrestat va ser jutjat l’any 2017 per simular presumptament un atracament violent en una altra joieria de la seua propietat, ubicada en aquest cas a Tàrrega, amb el suposat objectiu de cobrar l’assegurança, uns càrrecs dels quals va ser absolt per l’Audencia de Lleida per falta de proves.
D'altra banda, el comandant de la Guàrdia Civil va dirigir la Policia Judicial a Lleida i va ser arrestat per fer els ulls grossos a la duana d’Andorra als anys 80.
Un tret precís amb un rifle des del bosc va acabar amb la vida de la víctima cap a les 12.30 hores del 25 de gener del 2022 en una zona propera a la masia del Reu, a Gualter, en una zona pròxima a Ponts, a la Baronia de Rialb. L’autor estava amagat i va esperar que la víctima es posés a tret. Va morir d’un tret al pit presumptament efectuat a més de 100 metres de distància. Va ser un operari qui se’l va trobar i va avisar els serveis d’emergències, que només en van poder confirmar la mort. Una de les principals hipòtesis era que el mòbil del crim podria estar relacionat amb els negocis de la víctima, suposadament relacionat amb el contraban. En el moment de la seua mort, residia a Cervera. Així mateix, tenia molts vincles amb Andorra, on havia passat diversos anys.