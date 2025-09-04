Recuperen una botiga de proximitat després de 25 anys sense tenir comerç
Complementen l’agrobotiga amb productes de primera necessitat per als veïns
Vallbona de les Monges, amb tot just 150 habitants, ha recuperat un servei llargament esperat: una botiga de proximitat que combina l’esperit de l’agrobotiga –dedicada a productes artesanals i locals de qualitat– amb l’oferta de béns de primera necessitat per als veïns. Feia més de 25 anys que el poble no comptava amb un comerç estable d’aquestes característiques.
La primera iniciativa va arrancar la tardor del 2024, quan es va obrir una agrobotiga amb productes artesans i de proximitat com oli, vins, embotits, rebosteria, licors i artesania de la Vall del Corb.
La idea inicial, segons l’alcalde, Eduard Montseny, era oferir un atractiu per als visitants i amb l’ampliació del projecte aposten també per donar un servei necessari als veïns, la majoria persones grans.
“Tenir només una botiga de productes artesans en un poble de 150 habitants no és suficient, però unint l’oferta per a visitants i la de productes bàsics per al dia a dia sí que podem mantenir un servei estable”, va explicar. Montseny va destacar que això també ha permès contractar una persona amb un perfil polivalent, que combina les funcions de dependent i agutzil municipal.
Aquesta fórmula, molt útil en localitats petites, permet cobrir serveis essencials i donar flexibilitat en el funcionament de la botiga.
El comerç obre habitualment de dimecres diumenge en horari de matí i els dissabtes ho fa a la tarda.
A més, ofereix repartiment i venda de pa del forn de Sant Martí i s’exploren acords de col·laboració amb productors carnis de Tàrrega i amb la botiga virtual impulsada en alguns pobles del Segrià a través de l’ajuntament de Torrebesses, la qual cosa permetrà ampliar l’oferta sota demanda.
“Els veïns n’estan encantats”
La iniciativa ha tingut bona acollida. “Els veïns n’estan encantats”, va dir l’alcalde, encara que va reconèixer que “durant 25 anys s’han buscat la vida”. “Ara cal temps perquè canviïn els hàbits de compra. La botiga anirà adaptant la seua oferta a la demanda, i a mitjà termini creiem que serà rendible”, va apuntar.