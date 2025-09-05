SUCCESSOS
Incendis en una nau d’Almacelles i a la cuina d’un pis de la Seu
Els Bombers van activar ahir fins a tretze dotacions per treballar en l’extinció d’un incendi que va afectar una pila d’alfals en una nau a Almacelles. L’avís es va rebre a les 6.42 hores i van treballar durant tota la jornada. La mateixa empresa va donar suport per retirar el material no afectat pel foc. D’altra banda, una persona va haver de ser atesa dimecres a la nit després d’un incendi a la cuina d’un pis de la Seu d’Urgell.