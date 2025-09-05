El refugi d'animals de Cervera rep 26 gossos des del gener i n’adopten nou
L’entitat que gestiona aquest equipament veu positiu el projecte d’ampliació de les instal·lacions. Demana que s’acompanyi de més recursos
El refugi d’animals de Cervera ha registrat 26 entrades de gossos i ha aconseguit nou adopcions des de principi d’any. Deu gossos van ser recuperats pels seus propietaris i uns altres quatre van morir per càncer. Les instal·lacions estan gestionades per la Protectora d’Animals Refugi Segarra-Cervera, que compta amb una desena de persones voluntàries. Es fan càrrec dels gossos abandonats al municipi de Cervera i el seu principal objectiu és “oferir-los una llar provisional fins a trobar famílies que vulguin adoptar-los i puguin responsabilitzar-se’n”. Durant aquest període, els cuiden, els alimenten, els esterilitzen i els porten al veterinari per garantir el seu benestar.
Assenyalen que la Paeria de Cervera destina una partida al refugi d’animals que els serveix per cobrir el 50% de les despeses. La resta ho intenten sufragar amb donacions de diners i de materials com pinso, llaunes de menjar o mantes. Consideren que els refugis d’animals han de ser l’últim recurs davant de l’abandó animal i creuen que els ajuntaments haurien “d’atacar l’arrel del problema”, amb campanyes de sensibilització i sancions als propietaris que no compleixin la normativa sobre benestar animal.
El consell de la Segarra treballa en el projecte d’ampliació del refugi d’animals de Cervera perquè passi a ser d’àmbit comarcal. Està previst que dobli la seua capacitat i pugui acollir fins a vuitanta animals. L’associació, que gestiona el refugi des del 1992 de forma altruista, considera que és un projecte “necessari” per poder atendre tots els casos de la comarca i millorar la qualitat del servei. Recorden que alguns municipis de la comarca compten amb convenis amb la protectora d’Òdena, però asseguren que els pobles més petits “no tenen cap protocol d’actuació i això dificulta la gestió dels gossos en situació vulnerable”.
Així mateix, remarquen que el nou refugi “requerirà més personal i recursos per mantenir-lo en bones condicions”. I reclamen que es contempli el servei de recollida d’animals.
Primera Jornada Animalista de Cervera
L’associació Protectora d’Animals Refugi Segarra-Cervera organitza demà la I Jornada Animalista de Cervera al Pavelló Polivalent. El recinte obrirà portes a partir de les 10.00 i inclourà una fira d’entitats. A les 10.30 se celebrarà la Passarel·la de Gossos en Adopció amb l’objectiu de trobar famílies interessades a adoptar algun dels gossos del refugi. A partir del migdia, els educadors de WhanauCan oferiran consells per millorar el passeig i la relació amb els animals i Mar Moral farà una conferència sobre comunicació animal. A la tarda, està programada una desfilada canina oberta a tothom, amb premis i sortejos per als participants. A les 18.00 la Protectora de Tàrrega organitzarà un contacontes i la jornada es tancarà amb una festa holi.