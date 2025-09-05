Veïns de l'Alta Ribagorça, molestos perquè el nou bus entre Tremp i el Pont de Suert no preveu parades a pobles petits
Demanen que la ruta, que comença el 12 de setembre, contempli aturar-se a les cruïlles de Malpàs, Adons i Corroncui
Diversos veïns de pobles petits de l'Alta Ribagorça han mostrat el seu malestar perquè la nova línia d'autobús que unirà Tremp i el Pont de Suert a partir del 12 de setembre no inclou cap parada a les cruïlles que uneixen l'N-260 amb els nuclis de Malpàs, Adons i Corroncui.
Així, lamenten que no se'ls hagi tingut en compte i que tampoc s'hagi facilitat l'accés a aquest servei, quan no tenen cap opció de transport públic. Els veïns han fet arribar les seves demandes a les administracions locals, però asseguren que "no han tingut cap resposta ni resultat". La nova ruta oferirà quatre expedicions per sentit en període lectiu, ja que està pensada per facilitar la mobilitat d'estudiants entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça.