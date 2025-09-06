Artesans ensenyen a fer pa i coques de samfaina
En tallers celebrats a Camarasa i Àger amb mestres forners
El pa artesà va ser el protagonista al taller del Blat a Taula, organitzat el passat 30 d’agost a Àger, organitzat pel consell de la Noguera i el Gremi de Forners de Lleida. Va tenir lloc en el marc del projecte Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025, sota el lema Paisatges d’espigues daurades. Una trentena de persones van poder elaborar el seu propi pa sota les indicacions dels mestres forners del gremi.
La jornada també va comptar amb una degustació de diferents pans, elaborats amb varietats de farina que van permetre oferir sabors i textures diferents, tot això amb una oferta d’embotits d’Àger. L’alcaldessa, Mireia Burgués, va destacar la participació tant de joves com de grans en aquest taller, que va tenir com a objectiu divulgar el patrimoni gastronòmic local i la promoció d’activitats que uneixen tradició, cultura i territori. Tots els participants van rebre una samarreta solidària per haver assistit al taller al Casal.
Així mateix, a Camarasa també es va celebrar un altre taller que va tenir com a protagonista la coca de recapte. En aquest cas, el taller es va celebrar al Casal Cívic i els assistents van poder elaborar una coca individual amb albergínia i pebrot roig. Els forners els van explicar la tradició d’aquest producte, destacant el valor com a producte identitari de Lleida.