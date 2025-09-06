SUCCESSOS
La investigació apunta a missatges esborrats en el crim de la Baronia
El jutge va justificar l’ingrés a presó dels tres investigats per risc de destrucció de proves. També que poguessin influir en els testimonis d’aquest cas
El jutge de Solsona, instructor del crim de Joan Coromina a la Baronia de Rialb, va justificar la decisió de decretar l’ingrés en presó preventiva dels tres investigats pel risc de fuga i, també, per la possibilitat que poguessin destruir proves. La investigació feta fins a la data sosté que els sospitosos podrien haver eliminat missatges i han pres precaucions al saber que eren investigats. Segons la instrucció, en el moment dels fets F.G.P., el comandant de la Guàrdia Civil retirat imputat en aquest cas, ostentava el càrrec de cap d’operacions de la comandància de Lleida, per la qual cosa podria tenir accés a informació sobre les investigacions contra la víctima per presumpte contraban de tabac a Portugal. Així mateix, apunta que en una de les trobades entre els sospitosos, el càrrec policial va estar una hora sense connexió al mòbil, la qual cosa atribueix als seus coneixements en investigació, i podria haver advertit la víctima que tenia el telèfon intervingut.
Així mateix, en les diligències s’adverteix que els investigats eren molt cautelosos en les trobades perquè sabien que eren investigats per aquest crim. Aquí, les indagacions policials assenyalen que el comandament policial va esborrar missatges de WhatsApp el mateix dia que es va publicar un article, l’abril passat, que informava sobre avenços en la investigació.
El jutge va justificar que hi ha risc de destrucció de proves, a més, a l’assenyalar que els investigats podrien estar preparats per als escorcolls que van portar a terme els agents i també considera que podrien influir en possibles testimonis. Tant el comandant retirat com el veí de Cervera (amic íntim de la víctima) i un mecànic de Lleida van passar a disposició judicial dijous. En l’ordre de presó, s’apuntaven indicis de la investigació que assenyalaven que la víctima podria haver rebutjat pagar al comandament policial 30.000 euros a canvi d’informació sobre una investigació en contra seu per contraban de tabac. Els investigadors creuen que F.G.P. hauria pogut contractar algú per matar Coromina. Els altres dos acusats serien cooperadors.