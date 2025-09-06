TRANSPORT
Quatre milions per ampliar la xarxa de mercaderies per tren
Inicien estudis perquè la línia Saragossa-Lleida-costa sigui autopista ferroviària. Els faran consultores de Madrid
Una UTE formada per dos consultores amb seu principal a Madrid, Prointec i TRN Taryet, serà l’encarregada d’abordar de forma imminent els estudis per incrementar la capacitat de la línia de tren de mercaderies entre Saragossa, Lleida i el port de Tarragona. El ministeri de Transports va anunciar ahir la formalització del contracte amb la unió d’empreses per un import de 3,78 milions (es va licitar per 4,3 al març). Segons el ministeri, l’actuació implicarà primer una anàlisi dels dos corredors ferroviaris de mercaderies que cobreixen l’itinerari Saragossa-costa mediterrània: el de Lleida i el de Casp. Posteriorment serà necessari un estudi de viabilitat (tècnica i socioeconòmica) i després un o diversos estudis informatius sobre el projecte. L’objectiu final és que aquesta línia pugui acollir els serveis d’una autopista ferroviària i adaptar-la per fer front a un increment futur de la demanda de transport de mercaderies. Aquests estudis informatius analitzaran les alternatives per abordar el projecte, que inclou quatre trams: de Saragossa a Tardienta; de Tardienta a Lleida i la Plana de Picamoixons; d’allà a Reus i en paral·lel de la Plana a Sant Vicenç de Calders. Es tracta d’una de les vies ferroviàries amb més trànsit de mercaderies de la xarxa estatal, amb més de 100 circulacions per sentit. Actualment la falta de capacitat fa que les mercaderies amb destinació a la costa es traslladin per Lleida i les de sentit contrari (cap a l’interior) van per Reus, Mora la Nova i Casp. A aquests trajectes se sumen els trens de viatgers (Regionals) i els trajectes de mercaderies amb destinacions intermèdies, fet que dificulta que aquestes línies puguin absorbir un increment futur de la demanda.
El ministeri ja té en marxa a través d’Adif els projectes d’adequació del corredor Saragossa-Lleida-Tarragona perquè pugui donar serveis d’autopista ferroviària. S’invertiran més de 60 milions en els gàlibs de sis túnels, setze passos superiors i catenària.