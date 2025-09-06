TURISME
Rècord de participants en la Rodibook de Vielha
Vielha va acollir ahir la primera jornada de la Rodibook 2025, la trobada motociclista no competitiva de l’Estat amb rècord de participants. La trobada continuarà avui. Compta amb 1.500 motoristes que recorreran entre 500 i 800 km per rutes del Pirineu. El projecte Moturisme Ara Lleida, que aquest 2025 compleix 10 anys, es promociona a la Rodibook amb una carpa informativa a la zona comercial i la distribució de marxandatge entre els assistents. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, va participar en el briefing (distribució de documentació indicativa) de les rutes i va agrair el treball dels voluntaris que col·laboren en l’esdeveniment. Va destacar el treball dels organitzadors, Rodi Motors Services, “que posen Vielha al mapa”.