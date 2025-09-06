Vesins e era EMD de Gausac vòlen redaurir era piscina
Barrada des de 2020, prumèr pera pandemia e dempús peth deteriorament des installacions. Er ajuntament cerque subvencions tàs òbres
Vesins deth pòble de Gausac e era junta dera Entitat Municipau Descentralizada (EMD) vòlen tornar a daurir era piscina climatizada deth pòble, barrada hè cinc ans en requerir quantioses inversions entara sua metuda en foncionament. En sòn dia se plantegèc demolir-la tà bastir en sòn lòc un parcatge, un projècte que confrontèc damb oposicion locau. Ara, vesins s’an organizat a trauès d’un grop de Whats App nomentat Non ath parcatge de Gausac tà cercar solucions e dar-li ua dusaua vida ad aguest equipament.
Era piscina, plaçada a mil mètres de nautada, siguec era prumèra dera Val d’Aran e ei un lòc de trobada e òci tàs vesins. Totun, en demorar abandonada, es installacions s’an anat deteriorant e eth còst de renovar-les s’estime en, com a minim, 200.000 èuros. Jordi Hernández, vesin de Gausac, expressèc era volentat de fòrça abitants de hèr un estudi pressupostari tà valorar era reparacion e plantejar sufragar-la es madeishi propietaris.
Se planh de que qui desire banhar-se age de desplaçar-se tà d’autes localitats pròplèues coma Arties o eth camping Verneda, e critique era manca de servicis en pòble. Pera sua part, Francisco Javier Guallart, un aute vesin, a sollicitat ar Ajuntament de Vielha e Mijaran que pogue perméter a tecnics e constructors accedir ath recinte dera piscina tà qu’avalòren era situacion e quantifiquen era inversion de besonh.
Plantègen dues opcions sense còst entath consistòri: qu’es 300 viuendes deth pòble poguen ajudar mejançant ua taxa o ben sollicitar un credit tà pagar en cinc ans. Des dera EMD, era presidenta, Maria Perpinyà, confirme qu’era junta actuau a escartat eth projècte deth parcatge e tanben vò tornar a daurir era piscina, mès apuntèc qu’eth pressupòst dera entitat, de lèu 60.000 èuros, non ei pro. Per aquerò, cerquen subvencions der Estat Espanhòl o era Generalitat de Catalonha.