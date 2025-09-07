Drons i gossos per pastorejar vaques a la Fira de Barruera
Inclourà el primer concurs nacional amb bestiar boví, del 26 al 28 de setembre
Gossos pastors per a bestiar boví seran els grans protagonistes de la Fira de Barruera 2025. Celebrarà el primer concurs nacional de gossos pastor amb vaques, en una cita que promet espectacle, tècnica i tradició del 26 al 28 de setembre. Els participants –procedents de Portugal, Astúries, Aragó o Euskadi, entre altres regions– ensenyaran a ramaders de la zona com els gossos poden ajudar-los en els treballs de pastoreig en extensiva.
“A la Vall de Boí tenim principalment bestiar boví, per la qual cosa vam voler donar-los més protagonisme i, en comptes de fer exhibicions de gossos amb ovelles, vam voler ensenyar com els gossos pastor poden ajudar també a conduir bestiar boví”, va explicar l’alcaldessa, Sònia Bruguera.
Més enllà del concurs, el programa arranca el divendres 26 amb una jornada del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT), organitzada pel departament d’Agricultura i en què tècnics mostraran com els drons obren noves possibilitats en la ramaderia extensiva. Els tècnics explicaran com aquestes aeronaus permeten vigilar, localitzar i fins i tot guiar el bestiar en zones de difícil accés, convertint-se en una eina cada vegada més útil davant els reptes del sector.
La programació seguirà amb activitats de caràcter cultural i divulgatiu, amb un espai per repassar la memòria cultural dels pastors, amb la presentació d’una investigació sobre la seua vestimenta tradicional i documentals desenvolupats pel Parc Nacional d’Aigüestortes i promoguts pel Museu dels Pastors de Llessui. A la nit, la comissió de festes de Barruera organitzarà un sopar popular que culminarà amb música i festa a la nova sala polivalent Joan Peralada. El colofó festiu arribarà diumenge amb l’esmorzar popular, jocs en família i un mercat d’artesania i productes agroalimentaris. També hi haurà portes obertes a l’església de Sant Feliu de Barruera i la final del concurs de gossos pastor.