ANIMALS
Fira animalista i desfilada de gossos a Cervera per promoure’n l’adopció
L’associació Protectora d’Animals Refugi Segarra-Cervera va organitzar ahir la I Jornada Animalista de Cervera a l’exterior del Pavelló Polivalent. Va arrancar amb una fira d’entitats animalistes de tot el territori i amb una Passarel·la de Gossos en Adopció amb l’objectiu de trobar famílies interessades a adoptar algun dels gossos del refugi.
Van desfilar una desena de gossos dels refugis de Cervera, Mollerussa, Balaguer o Sant Pere de Ribes, entre d’altres. Durant la jornada també es van organitzar conferències, un contacontes i una festa holi. Els beneficis recaptats es destinaran a millorar el benestar dels animals del refugi de Cervera.