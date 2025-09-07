Un miler de persones a la Romeria de les Verges de la Ribagorça
Un miler de persones van acudir ahir a Vilaller, amfitriona aquest any de la Romeria de les Verges de la Ribagorça i el Sobrarbe. Aquesta celebració itinerant va reunir unes quaranta imatges de la Verge, que van marxar en processó pel poble des de l’església fins a una carpa habilitada per l’ajuntament, on hi va haver una missa a càrrec del bisbe de Barbastre, Ángel Javier Pérez Pueyo. El consistori va organitzar també un dinar per a 400 comensals.