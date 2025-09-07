El primer viatge a Cavallers del bus elèctric, el 20 de setembre
De caràcter gratuït amb inscripció prèvia
En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebrarà del 16 al 22 de setembre, la Vall de Boí mostrarà per primera vegada al públic el nou bus elèctric, amb el qual visitants del Parc Nacional accediran a la zona de Cavallers a partir de l’estiu vinent. Així, de dimarts (dia 16) a divendres (19) es podrà visitar l’autobús a l’exterior de l’escola de la Vall de Boí, amb la finalitat de conèixer-ne el funcionament i els beneficis ambientals d’aquest mitjà de transport. Dissabte dia 20 es portaran a terme els primers viatges a Cavallers, amb sortida a les 10 hores i a les 12 des de l’Oficina de Turisme, amb el guiatge del Parc Nacional (cal inscripció prèvia). També se celebrarà una bicicletada popular pel riu de Barruera diumenge, amb dos opcions de ruta.
L’adquisició del bus elèctric per part de l’ajuntament de la Vall de Boí s’emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística que desenvolupa el municipi. Actualment s’està construint un nou pàrquing a la zona de la Farga, que serà el punt de sortida del bus elèctric, que serà de pagament, mentre que l’accés a Cavallers estarà vetat al trànsit de vehicles.