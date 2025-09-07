Salàs vol adquirir i rehabilitar els molins d’oli i farina
Inicia un procés d’usucapió i els convertirà en un centre cultural per al poble
L’ajuntament de Salàs de Pallars ha iniciat un procés d’usucapió per adquirir els edificis dels antics molins d’oli i farina, actualment en situació d’abandó i propietat de la Societat Progressiva Popular de Salàs, una societat que es remunta a molt temps enrere. L’objectiu és rehabilitar aquest patrimoni històric i transformar-lo en un espai públic amb usos culturals i comunitaris.
A l’agost, el consistori va organitzar una reunió amb els veïns accionistes i hereus de la societat per explicar el procediment i les actuacions previstes. Segons l’alcalde, Toni Millet, l’objectiu és “preservar la memòria del molí, conservar-ne la maquinària i retre homenatge a la importància que va tenir en la vida econòmica del poble”. El projecte no només persegueix la preservació del patrimoni, sinó també la creació d’un lloc de trobada veïnal. “Volem que sigui un espai ampli, on poder celebrar sopars populars, concerts, obres de teatre i altres actes culturals”, va afegir Millet.
Actualment, l’edifici presenta un greu deteriorament, especialment a la coberta, fet que posa en risc l’estructura davant de les inclemències meteorològiques al ser de fusta. Per això, l’ajuntament considera urgent recuperar-lo per evitar la pèrdua de l’immoble. El procés d’usucapió ha estat la via escollida davant de les dificultats legals existents a causa que la societat propietària compta amb molts socis i hereus dispersos, i no tots conserven els documents antics que certifiquen la seua participació, la qual cosa fa impossible una cessió formal. Per desbloquejar la situació, s’ha iniciat una recollida de firmes davant de notari, amb el compromís d’obrir un procés participatiu en el termini d’un any per definir i aprovar la reforma. L’alcalde preveu que les obres puguin desenvolupar-se al llarg del pròxim mandat, una vegada completats els tràmits jurídics i la fase de disseny amb la col·laboració del veïnat.