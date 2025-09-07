INFRAESTRUCTURES
Trenta alumnes estrenen la residència de pilots d’Alguaire, que en tindrà 150 el 2026
El centre incorporarà vint estudiants cada mes fins a l’estiu vinent consolidant-se com un referent en la formació aeronàutica. Territori tramita un pla especial per ampliar activitats
La residència per a estudiants al campus de l’aeroport d’Alguaire ja compta amb els primers 30 alumnes i preveu créixer fins als 150 en els propers mesos, consolidant-se com un referent en la preparació de pilots a Espanya, ja que ofereix formació intensiva per a futurs pilots amb programes que duren entre 12 i 18 mesos, combinant fases teòriques i pràctiques de vol. La consellera del departament de Territori, Sílvia Paneque, va visitar ahir les instal·lacions i va destacar que aquest projecte, acabat en tot just deu mesos de construcció, representa “una oportunitat econòmica per a tot l’entorn”. Ara acull alumnes espanyols, de l’Índia, Luxemburg, França, Suïssa, Suècia, els Països Baixos i Polònia, que assisteixen a classes de l’acadèmia lituana BAA Training.
El centre incorporarà 20 nous estudiants cada mes, la qual cosa permetrà assolir la plena ocupació “abans de l’estiu del 2026”. Malgrat que la residència té capacitat per a 150 alumnes, les instal·lacions poden formar fins a 300 estudiants de pilotatge, incloent aquells que no resideixin al complex. L’edifici té 110 habitacions individuals, setze de dobles i sis d’adaptades.
Paneque va destacar que aquest projecte contempla una expansió amb la construcció de nous hangars, no només destinats al manteniment d’aeronaus sinó també a la formació de tècnics. Territori tramita un pla especial urbanístic que agilitzi la disponibilitat de nous espais per a futures oportunitats de creixement. Aquest pla busca impulsar tant la formació de pilots com de tècnics especialitzats en manteniment aeronàutic.
Així mateix, des d’Aeroports de Catalunya i el departament de Territori estan treballant a implementar un sistema de bicicletes elèctriques i de transport públic que connecti la residència d’estudiants amb Alguaire per enllaçar amb les línies de transport públic, facilitant el desplaçament dels alumnes. Paneque va visitar els nous hangars de BAA Training i un altre de l’empresa lleidatana d’aviació corporativa Wallwings, que opera amb aerotaxis.
La restauració de la timoneda arrancarà l’any que ve
La Generalitat licitarà aquest any la restauració ambiental de la timoneda d’Alfés, amb un pressupost d’1,3 milions. Segons va avançar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, els primers treballs podrien començar el tercer trimestre del 2026, sempre fora dels mesos de nidificació d’aus. El projecte contempla la recuperació de 120 hectàrees d’aquest espai estepari, en el qual hi va haver l’antic aeròdrom d’Alfés, en desús des del 2015. La major part de les instal·lacions seran enderrocades, malgrat que es conservaran construccions catalogades com el polvorí i altres elements de la Guerra Civil. Es construiran dos miradors, un d’accessible a persones amb mobilitat reduïda, que funcionarà com a centre de recepció de visitants. Segons Paneque, es tracta d’“una restauració molt esperada” que simbolitza el “retorn de la naturalesa a un espai transformat per l’activitat humana”. L’alcaldessa d’Alfés, Dèlia Almenara, va demanar un pla de manteniment per a l’espai, ja que “som un micropoble i no podem assumir-ho”, va dir.