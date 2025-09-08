Dalmau reivindica "protegir les escoles rurals" de Catalunya per l’inici del curs
El conseller ha visitat l’escola de Santa Maria de Castelló de Farfanya, que ha estrenat rehabilitació
El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha reivindicat aquest dilluns la necessitat de "cuidar i protegir les escoles rurals" de Catalunya, amb motiu de l’inici del curs escolar 2025-2026.
Ho ha dit durant una visita a la Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga de Castelló de Farfanya, on ha pogut veure les reformes que s’han fet en aquest centre que des del 2023 estava apuntalat per risc d’ensorrament. "Situacions com les d’aquesta escola no ens les podem permetre com a país. Cal tenir dignitat en el conjunt dels serveis públics", i ha defensat la necessitat de recuperar els espais que estan en mal estat perquè tots els nens puguin anar a una escola amb les millors condicions possibles.
Comarques
Castelló de Farfanya estrena la rehabilitació de l’escola després de passar dos anys apuntalada
Esmeralda Farnell