ENSENYAMENT
Castelló de Farfanya estrena la rehabilitació de l’escola després de passar dos anys apuntalada
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, es va comprometre a reparar el centre i avui el visitarà. Els alumnes iniciaran el curs amb menjador i aules millorades, en unes obres que han costat 100.000 €
L’escola de Santa Maria de Castelló de Farfanya iniciarà avui el nou curs escolar rehabilitada, després de dos anys en què part de l’edifici va estar apuntalat i el menjador inutilitzat per risc d’ensorrament. Els alumnes, que en anys anteriors havien de dinar als passadissos, estrenaran a la fi unes instal·lacions renovades i segures. El centre rebrà al matí la visita del conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, que comprovarà de primera mà el resultat dels treballs.
El compromís de la Generalitat amb el projecte va ser assumit pel conseller Dalmau durant una visita al municipi. Llavors va prometre impulsar la rehabilitació de l’edifici, construït durant la segona República. “Es tractava d’una necessitat prioritària per garantir el dret a l’educació en condicions adequades en el medi rural”, va explicar l’alcalde de Castelló de Farfanya, Omar Noumri.
La rehabilitació de l’edifici es va posar en marxa el mes de juny passat i ha suposat una inversió de 100.000 euros, finançats íntegrament per la Generalitat. Els treballs han permès renovar per complet el forjat de la meitat de l’edifici, el terra, la instal·lació elèctrica i la calefacció, a més de substituir les bigues del sostre i rehabilitar íntegrament el menjador. L’escola de Santa Maria pertany a la ZER Serra Llarga al costat dels col·legis d’Ivars de Noguera i Algerri. Acull actualment una trentena d’alumnes d’Infantil i Primària.