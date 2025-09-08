Protecció Civil prova el sistema ES-Alert a les dotze comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran
Els telèfons mòbils que es trobin a la zona rebran un missatge dimecres a les deu del matí
Protecció Civil farà una prova del sistema de missatges ES-Alert a les dotze comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran. Tots els telèfons mòbils a la zona rebran, dimecres a les deu del matí, un missatge amb el text 'Prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. No truquis al 112, és una prova. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. És una prova'. El missatge també inclourà un enllaç a una enquesta de valoració perquè la ciutadania pugui informar si l'ha rebut bé o ha tingut alguna dificultat. Les dotze comarques afectades són el Segrià, la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues, la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i la Cerdanya.
Segons indica Protecció Civil, el missatge s'enviarà en català, castellà i anglès, i a l'Aran també en aranès. La prova s'ha presentat aquest dilluns a la delegació territorial del Govern a Lleida, i la delegada territorial de l'executiu català a Ponent, Núria Gil, ha considerat "una necessitat estratègica" disposar de sistemes d'avisos "ràpids i eficaços" en una societat "cada vegada més interconnectada i exposada a riscos globals".