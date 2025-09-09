Impulsen la millora del centre històric a través de la llei de Barris
L’ajuntament de la Seu impulsarà un pla de millora del centre històric de la ciutat. L’alcalde, Joan Barrera (PSC), va explicar que estan treballant a través d’un pla de participació previ amb la ciutadania i amb els diferents grups municipals amb l’objectiu de presentar-se a la primera convocatòria i optar així a les subvencions del pla de Barris i Viles 2025-2029 que impulsa la Generalitat.
Segons l’edil, a més dels grups a l’oposició (ERC, Junts i la CUP), “ens hem reunit amb entitats, col·lectius i associacions com el Consell Municipal de la Gent Gran, Autea, l’Esplai de la Gent Gran, l’associació de veïns del carrer Canonges, la Unió de Botiguers i l’Associació d’Empresaris”.
Així mateix, “l’objectiu és recollir idees i opinions que serviran per elaborar el projecte definitiu que es presentarà a la convocatòria”, va afegir.
El consistori va adjudicar a l’agost un estudi previ a Jornet Llop Pastor, SLP per presentar-se als ajuts. L’objectiu és optar a l’ajuda màxima, que és de 12,5 milions d’euros.
El setanta per cent procedirà del mateix pla de Barris, mentre que el trenta per cent restant serà de fons propis, d’altres departaments de la Generalitat, d’altres organismes públics o de Fons Europeus.