El projecte de fotografies ‘La b/vellesa del Pirineu’ arriba a Martinet
Posar de relleu la saviesa de la gent gran dels pobles de muntanya al Pirineu a través d’una mostra amb desenes d’imatges, en gran format, que recullen també una història de vida de cadascun dels participants. Aquest és el projecte La b/vellesa del Pirineu, que impulsa la fotògrafa professional d’Estamariu Gemma Pla de @Tucunfotografia i que el cap de setmana va estrenar noves fotografies a Martinet. Es tracta d’un conjunt de 18 imatges, elaborades en una tela de lona de 2 metres cada una, distribuïdes en un recorregut senyalitzat que discorre pel carrer Major i les vies del voltant de l’ajuntament.
En el marc del mateix projecte, la fotògrafa va estrenar a l’agost 12 imatges al mateix municipi de Montellà i Martinet. En aquest cas, va ser als pobles de Montellà, Estana, Víllec i Béixec.
Pla va estrenar el primer dels seus treballs fa ara tres anys a Estamariu, el seu lloc de residència des de fa 7 anys. Després d’arribar a Lles de Cerdanya, l’any 2024, amb imatges de gent gran dels nuclis de Lles, Aransa, Travesseres, Viliella i Mussa, la fotògrafa continua treballant amb altres municipis i anima els ajuntaments interessats a contactar per ampliar la iniciativa per altres punts del Pirineu.