Crítiques davant quatre projectes de biogàs al Pla
Veïns i alcaldes reclamen límits al témer una saturació. Presenten la planta prevista al Palau
Temor que el Pla d’Urgell acabi “saturat” de macroplantes de gas renovable. A la comarca hi ha actualment projectes per instal·lar-ne al Palau i Bellvís, dos a Bell-lloc i una macroplanta a Linyola, que els veïns ja van rebutjar. Així ho van expressar ahir els assistents a la presentació de la planta de biometà que projecta Catalana de Biogàs, al Palau d’Anglesola. La promotora, representada per Francisco Páez i Pedro Miret, va assenyalar que es tracta d’una planta “petita i adaptada al territori”, alimentada amb residus orgànics ramaders i agroindustrials recollits en un radi de cinc quilòmetres i amb una capacitat d’entrada que no superaria les 75.000 tones anuals. Va explicar que el gas s’obtindria per digestió anaeròbia en reactors hermètics i, després de la depuració, s’injectaria a la xarxa, sense combustió en xemeneia. Va subratllar que no es tractaran cadàvers d’animals i va xifrar la inversió en uns 10 milions d’euros, amb entre 6 i 10 llocs de treball directes.
L’elecció de l’emplaçament, van afegir, respon a l’exigència de mantenir 500 metres de distància respecte a explotacions ramaderes i a la proximitat a la conducció de gas, un factor clau en el cost de connexió. L’empresa va situar els primers habitatges a uns 800 metres de l’àrea analitzada.
Des del consistori, l’alcalde, Francesc Balcells, va agrair la transparència de l’acte però va reclamar regles clares i planificació “de conjunt” abans de tramitar noves instal·lacions. Va advertir del risc de sobredimensionar un territori petit si no hi ha un marc que limiti el nombre de plantes i ordeni la disponibilitat real de dejeccions. “No es qüestiona la tecnologia ni que es facin plantes, sinó quantes i com encaixen en la vida quotidiana dels pobles”, va resumir.
Més contundent va ser l’alcaldessa de Sidamon, Dolors Tella, que va qüestionar l’“oportunitat comarcal” del projecte i va alertar de l’impacte acumulat amb altres plantejaments en marxa. Va recordar que el seu municipi queda just a l’altre costat de l’àrea d’estudi i va expressar dubtes sobre la capacitat del Pla per alimentar diverses plantes sense tensar la convivència ni disparar el trànsit. El projecte del Palau està en fase preliminar d’informació pública; els següents passos, si l’ajuntament ho avala, serien l’informe de compatibilitat urbanística. Els contactes amb ramaders són, ara per ara, exploratoris i sense compromisos.
Moció contra les plantes
Precisament, el consell comarcal va aprovar dilluns en un ple una moció presentada per l’equip de govern (ERC) en la qual manifesta la seua oposició a la instal·lació de macroplantes de biogàs, en especial les previstes a la comarca per l’impacte que puguin generar en la “qualitat de vida, l’activitat econòmica i el futur del territori”, segons va detallar el president de l’entitat comarcal, Carles Palau.
També va reclamar a la Generalitat una moratòria en l’autorització de noves plantes mentre no existeixi un marc regulador amb criteris de participació local, sostenibilitat i equilibri territorial.