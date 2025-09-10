TRIBUNALS
Excarcerat l’acusat de matar el seu pare amb insulina als Alamús
La jutge considera que no hi ha risc de fuga ni de destrucció de proves. L’investigat va negar que li subministrés una sobredosi per acabar amb la seua vida
El jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida va decretar ahir l’excarceració de D.R.R., el veí dels Alamús de 45 anys que va ser arrestat el maig passat pels Mossos d’Esquadra per presumptament haver acabat amb la vida del seu pare, J.A.R.R., de 69 i que era diabètic, amb una sobredosi d’insulina, segons ha pogut saber SEGRE. La jutge ha dictat un acte en el qual acorda la posada de llibertat amb càrrecs amb compareixences quinzenals per a l’investigat, representat pel lletrat Ángel Cabello.
L’home, que sempre ha negat els fets de què l’acusen, està imputat per un delicte d’homicidi. La jutge considera que en aquests moments de la instrucció de la causa no existeix risc de fuga ni de destrucció de proves, com sí que va apreciar quan el va empresonar.
Els fets van tenir lloc el matí del 9 de maig, quan els Mossos d’Esquadra van rebre una trucada del SEM, que estava atenent un home que patia una parada cardiorespiratòria i que va acabar morint en una casa de la partida Clotal dels Alamús. Els agents que van acudir al domicili haurien detectat indicis que la mort no s’havia produït per causes naturals, sinó que podria tractar-se d’una mort criminal.
Al domicili també es trobava el fill del difunt, amb el qual es van entrevistar. Els investigadors van determinar que hi havia incoherències en les seues explicacions i, davant de les sospites que pogués haver causat la mort del seu progenitor, el van detenir com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi. L’home va passar el dia 12 a disposició judicial davant del jutjat d’Instrucció 1 de Lleida, que va dictar presó provisional sense fiança.
Els investigadors, partint dels indicis, van sospitar que l’investigat va administrar al seu pare una dosi que podria ser el doble de la que necessitava. Sobre aquest aspecte, l’investigat va declarar tant en seu policial com al jutjat que va ser el seu progenitor la nit anterior qui li va demanar que li subministrés una dosi amb més quantitat d’insulina perquè tenia un baix nivell de sucre a la sang a causa de la seua diabetis.
Quant al mòbil, els Mossos sospiten que el suposat parricidi es va deure a la venda d’una finca.