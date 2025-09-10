Pla per reduir la demora en el pagament a proveïdors, ja de 120 dies
Revisen la guia de fiscalització per eliminar tràmits i accelerar la gestió municipal
L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, acompanyat del regidor de Finances, Alonso Soria, va anunciar ahir que el pròxim ple abordarà canvis organitzatius per millorar l’agilitat administrativa de l’ajuntament. La decisió arriba al constatar el que el mateix alcalde va definir com una “paradoxa”: mai la situació econòmica del consistori havia estat tan positiva i, tanmateix, mai s’havien acumulat tantes dificultats per atendre amb puntualitat els proveïdors i donar sortida als expedients administratius.
“Quan vaig accedir a l’alcaldia, pagàvem tard perquè no teníem diners. Ara, malgrat disposar de recursos als bancs, registrem demores de fins a 120 dies en el pagament a proveïdors, quan la llei estableix un màxim de 30”, va reconèixer Solsona, que va qualificar la situació d’“incomprensible” i va atribuir els diversos problemes a una excessiva burocratització interna.
Davant d’aquest escenari, el consistori de la capital del Pla d’Urgell va encarregar una auditoria sobre els procediments administratius interns. L’estudi, elaborat pel doctor Miguel García Rascalvo, va concloure que l’actual guia de fiscalització aprovada el 2018 conté un excés de tràmits que han acabat alentint notablement la gestió.
En alguns casos, va explicar Solsona, un expedient de contractació de serveis havia de superar fins a 17 passos de control intern, quan la normativa únicament n’exigeix entre sis i vuit. “Volem ser rigorosos, però no podem permetre que aquesta rigidesa bloquegi el funcionament de la casa”, va assenyalar.
Per aquest motiu, l’equip de govern proposarà al ple iniciar la derogació de tots els elements facultatius de l’esmentada guia. Els diferents departaments hauran de revisar les seues fitxes de control per determinar quins tràmits són estrictament obligatoris i quins no.
En paraules de Solsona, “no podem tractar igual una factura de 10 euros que una de 40.000; necessitem proporcionalitat i sentit comú”.
En aquest sentit, el primer edil va destacar la bona situació financera que mostra actualment el consistori: entre els anys 2021 i 2025 s’ha reduït el deute en gairebé sis milions d’euros, situant la ràtio d’endeutament en el 33,7%, per sota del límit legal del 75%.
D’altra banda la tresoreria manté un romanent positiu superior al milió d’euros.
Dilluns, Solsona i Soria es van reunir amb la consellera d’Economia i Finances, Alicia Romero; el secretari general del departament, Juli Fernández; i el director general de Política Financera, Josep Maria Sánchez, per obtenir el vistiplau del Govern a l’esmentat crèdit.
Exigeixen un informe urgent a Intervenció per demanar un crèdit
El govern municipal preveu aprovar en un ple, el proper dia 17, la formalització d’un crèdit de dos milions ja previst en el pressupost, per millorar carrers i suprimir 132 barreres arquitectòniques. L’alcalde va subratllar que l’alcaldia té la facultat legal de dirigir l’ajuntament i fixar prioritats i que en aquest cas l’operació de crèdit “és essencial per a l’exercici 2025”. Per aquesta raó, s’ha sol·licitat a Intervenció que emeti l’informe preceptiu per la via d’urgència, un tràmit amb un termini màxim de cinc dies. “Si no és així, s’estaria incomplint una ordre directa a l’hora de prioritzar funcions”, va advertir l’alcalde.